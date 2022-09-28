***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 10:52
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065624
BIST
12:073.268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,27
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
12:0718,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5162
En Düşük
18,4132
12:0717,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
12:07963,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,92
|Açılış
|: 963,00
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ALKIM
|34,76
|118.069.353
|% 10,00
|
|ALKA
|78,05
|31.131.209
|% 8,48
|
|AKENR
|2,65
|36.811.315
|% 6,00
|
|COSMO
|49,50
|337.937
|% 3,13
|
|AGYO
|6,18
|16.100.718
|% 2,66
|
|ASUZU
|205,20
|81.164.482
|% -4,87
|
|DERIM
|7,78
|1.856.459
|% -2,75
|
|AKSUE
|35,40
|5.555.301
|% -2,75
|
|BRSAN
|48,20
|18.172.461
|% -2,67
|
|ATAGY
|4,89
|1.252.890
|% -2,00
|
|AKBNK
|11,89
|947.699.904
|% 0,59
|
|ASELS
|29,74
|524.351.629
|% 0,20
|
|ALARK
|65,35
|282.852.021
|% 1,55
|
|DOHOL
|4,99
|225.517.751
|% -0,20
|
|ALKIM
|34,76
|118.069.353
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,89
|947.699.904
|% 0,59
|
|DOHOL
|4,99
|225.517.751
|% -0,20
|
|ASELS
|29,74
|524.351.629
|% 0,20
|
|DARDL
|4,28
|71.076.342
|% 1,42
|
|AKENR
|2,65
|36.811.315
|% 6,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5110
|18,5162
|% 0,37
|
|Euro
|17,6926
|17,7119
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,7083
|19,8072
|% -0,12
|
|Frank
|18,5519
|18,6637
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9030
|4,9276
|% 0,33
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,47
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.572
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.197
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,09
|
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