***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:26
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079548
BIST
17:174.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 35,22
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:1718,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:1719,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2490
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:171.050,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.050,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AKENR
|4,40
|89.135.948
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.649.281
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|198.661.384
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.258.049
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,95
|49.467.496
|% -9,95
|
|TURGG
|265,80
|37.633.593
|% -8,47
|
|KZBGY
|16,81
|223.709.585
|% -8,44
|
|ETILR
|9,50
|34.554.170
|% -4,90
|
|IZFAS
|5,45
|14.041.475
|% -4,55
|
|ODAS
|10,91
|2.842.928.120
|% 9,32
|
|PGSUS
|386,80
|1.499.292.634
|% 0,13
|
|KONTR
|159,80
|1.206.231.789
|% 8,49
|
|PSGYO
|8,40
|873.863.342
|% 6,60
|
|ENJSA
|24,58
|733.092.396
|% 4,24
|
|EKGYO
|5,36
|3.109.106.625
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,74
|2.777.760.617
|% -0,31
|
|ODAS
|10,90
|2.851.885.590
|% 9,22
|
|SKBNK
|2,19
|573.926.858
|% -1,79
|
|PETKM
|14,40
|3.358.006.326
|% -0,55
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5336
|18,5389
|% 0,27
|
|Euro
|19,0808
|19,1011
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,7385
|21,8475
|% 0,68
|
|Frank
|19,4531
|19,5703
|% 2,00
|
|Riyal
|4,9143
|4,9389
|% 0,22
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,48
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.940
|7.063
|45,00
|
|Yarım
|3.370
|3.453
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,48
|96,48
|2,81
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30HUBVC
Yüzde 4.91 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 009, 242 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 4, 498 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 85, 503.00 milyon TL de
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17:29AYGAZ
Yüzde 6.04 oranında artışla 71.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 068 adet işlem
-
17:28RYSAS
Yüzde 6.18 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 084 adet işlem
-
17:26DOAS
Yüzde 5.78 oranında artışla 146.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 047 adet işlem