***SKBNK* *KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
18.10.2022 12:49
***SKBNK******KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [KTSKR, SKBNK]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KUTAHYA SEKER FABRIKASI 30 19/10/2022
SEKERBANK 48 19/10/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072650
BIST
13:053.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 21,66
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:0518,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:0518,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:05987,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 987,16
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CRFSA
|46,88
|77.167.351
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.409.783
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|108.626.116
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|39.969.935
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|50.265.956
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|8.017.116
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,17
|12.194.121
|% -6,05
|
|OYYAT
|33,86
|94.871.825
|% -5,68
|
|KLRHO
|34,66
|155.845.273
|% -5,35
|
|SAYAS
|24,42
|66.380.632
|% -4,91
|
|THYAO
|97,55
|3.744.706.498
|% -0,91
|
|YKBNK
|9,94
|2.799.829.150
|% 2,37
|
|ASELS
|33,74
|2.515.033.946
|% 3,18
|
|AKBNK
|15,21
|2.462.496.062
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,43
|2.315.655.810
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|2.315.655.810
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,94
|2.799.829.150
|% 2,37
|
|TSKB
|2,70
|718.836.025
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,87
|415.012.634
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,56
|1.910.950.667
|% 1,81
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5913
|% 0,06
|
|Euro
|18,3057
|18,3128
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8848
|20,9895
|% -0,83
|
|Frank
|18,6029
|18,7150
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% 0,06
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|1,96
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|-39,00
|
|Tam
|6.675
|6.746
|17,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|11,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,18
|0,01
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-0,26
|