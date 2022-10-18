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***SKBNK* *KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

18.10.2022 12:49
***SKBNK* *KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***SKBNK******KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [KTSKR, SKBNK]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KUTAHYA SEKER FABRIKASI 30 19/10/2022
SEKERBANK 48 19/10/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072650


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BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 77.167.351 % 10,00  
PENTA 532,40 78.409.783 % 10,00  
KONYA 1.928,30 108.626.116 % 10,00  
YAPRK 42,18 39.969.935 % 9,96  
SMRTG 114,10 50.265.956 % 9,92  
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13:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5873 18,5913 % 0,06  
Euro 18,3057 18,3128 % 0,11  
Sterlin 20,8848 20,9895 % -0,83  
Frank 18,6029 18,7150 % 0,06  
Riyal 4,9331 4,9578 % 0,06  
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13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 1,96  
Altın Gr. 987 987 0,53  
Cumhuriyet 6.641 6.742 -39,00  
Tam 6.675 6.746 17,00  
Yarım 3.252 3.300 11,00  
Çeyrek 1.629 1.651 6,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 0,06  
Gümüş Gr. 11,15 11,18 0,01  
B. Petrol 91,36 91,36 -0,26  
Seans Raporu 13:05
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