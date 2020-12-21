***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 17:59
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Samruk Kazyna Invest LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894099
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,49
|Açılış
|: 464,04
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6666
|7,6692
|% 0,53
|
|Euro
|9,3661
|9,3741
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1662
|10,2172
|% -0,96
|
|Frank
|8,6018
|8,6536
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0373
|2,0475
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|-1,83
|