***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2022 09:09
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069522
BIST
13:433.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,34
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
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3.602
En Düşük
3.566
13:4318,5845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0315
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
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18,6724
En Düşük
18,5205
13:4318,0300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0717
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,1648
En Düşük
17,9996
13:431.003,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,22
|Açılış
|: 1.003,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KONTR
|82,50
|594.729.018
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.350.339
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|92.229.600
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|379.410.958
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.143.712
|% -9,90
|
|MARTI
|4,68
|123.611.461
|% -6,40
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|HEKTS
|64,80
|1.111.443.457
|% -3,79
|
|THYAO
|85,90
|3.451.615.602
|% 2,02
|
|SASA
|85,80
|1.617.512.289
|% -1,44
|
|EKGYO
|4,36
|1.338.067.971
|% 1,40
|
|SISE
|30,30
|1.337.309.310
|% 1,81
|
|ASELS
|32,14
|1.309.262.023
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,36
|1.338.067.971
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|176.551.098
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,35
|510.310.462
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,15
|644.222.005
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,32
|617.484.441
|% -0,36
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5845
|% -0,17
|
|Euro
|18,0171
|18,0300
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,4823
|20,5850
|% -0,47
|
|Frank
|18,5270
|18,6386
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-15,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-11,01
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|