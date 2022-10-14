***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 09:14
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071948
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5841
En Düşük
18,5217
18:0518,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05997,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,59
|Açılış
|: 997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,36
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|7,07
|80.427.496
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,42
|9.514.630
|% 0,00
|
|AKENR
|3,21
|58.786.914
|% 0,00
|
|AFYON
|4,80
|59.426.486
|% 0,00
|
|AGYO
|7,07
|80.427.496
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,42
|9.514.630
|% 0,00
|
|AKENR
|3,21
|58.786.914
|% 0,00
|
|AFYON
|4,80
|59.426.486
|% 0,00
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.937.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5700
|18,5742
|% 0,18
|
|Euro
|18,1928
|18,2051
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9627
|21,0678
|% -0,04
|
|Frank
|18,5496
|18,6613
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,60
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.736
|6.816
|26,00
|
|Yarım
|3.282
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.666
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,11
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de