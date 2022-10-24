***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2022 08:57
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073438
BIST
10:263.986
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|FENER
|62,15
|167.068.103
|% 10,00
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|KTSKR
|49,38
|67.596.334
|% 9,98
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|BMSTL
|29,10
|23.255.423
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|MANAS
|38,16
|28.977.725
|% 9,97
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|KLMSN
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|BTCIM
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|6.164.909
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|SONME
|41,92
|4.528.669
|% -3,63
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|KRDMD
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|EKGYO
|4,70
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|% 1,29
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|EKGYO
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|515.859.821
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|SKBNK
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|95.582.335
|% 3,06
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|KRDMD
|12,67
|565.895.556
|% 2,84
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|TSKB
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|% 1,03
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|ODAS
|7,80
|259.863.759
|% -1,64
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|10:24
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,6032
|18,6087
|% 0,15
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|Euro
|18,3072
|18,3191
|% -0,06
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|Sterlin
|21,0377
|21,1432
|% 0,46
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|Frank
|18,5659
|18,6777
|% 0,08
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|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
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|10:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-6,54
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|Altın Gr.
|989
|990
|-0,85
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|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
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|Tam
|6.701
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.265
|3.329
|49,00
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|Çeyrek
|1.638
|1.665
|24,00
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|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,10
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|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-0,81
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