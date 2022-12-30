***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 09:08
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091341
BIST
12:035.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 47,95
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
12:0318,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
12:0319,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
12:031.093,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.093,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TERA
|19,48
|2.531.465
|% 9,99
|
|BRKSN
|23,46
|3.657.537
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|SAMAT
|19,24
|34.688.839
|% 9,50
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|49.793.921
|% -9,98
|
|PRDGS
|10,04
|115.384.383
|% -9,63
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|CEOEM
|17,25
|11.333.602
|% -5,38
|
|ASELS
|61,85
|4.449.226.454
|% 5,19
|
|TUPRS
|538,20
|3.225.672.447
|% 6,26
|
|THYAO
|144,60
|2.744.467.200
|% 1,62
|
|PETKM
|20,34
|2.144.745.972
|% 2,42
|
|TCELL
|38,78
|1.912.544.572
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,65
|1.298.604.944
|% 0,35
|
|YKBNK
|11,95
|1.312.699.873
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|2.144.745.972
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|1.162.023.799
|% 0,62
|
|SKBNK
|3,08
|256.409.905
|% 0,65
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7171
|18,7226
|% 0,09
|
|Euro
|19,9679
|19,9724
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,4871
|22,5999
|% -0,08
|
|Frank
|20,1762
|20,2978
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,05
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.364
|7.421
|-12,00
|
|Yarım
|3.566
|3.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,36
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18BRLSM
Yüzde 5.56 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 566 adet işlem
-
12:17TUPRS
Yüzde 6.24 oranında artışla 538.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 085, 703 adet işlem
-
12:16EDIP
Yüzde 7.01 oranında artışla 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 172 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, TOASO
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 44 artarak (% 1.15 ) 4, 892