***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2023 17:09
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204416
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
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|Açılış
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|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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En Düşük
27,6473
18:0529,4474
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18:051.673,12
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En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
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|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
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|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
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|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7321
|27,7383
|% 0,08
|
|Euro
|29,4328
|29,4474
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,0116
|34,1822
|% 0,19
|
|Frank
|30,6103
|30,7947
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3731
|7,4101
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|15,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.358
|11.459
|63,00
|
|Yarım
|5.696
|5.752
|37,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.876
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
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