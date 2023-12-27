***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2023 15:19
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229700
BIST
'
15:597.339
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 39,18
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.344
15:5929,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1326
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5932,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2181
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:591.955,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,69
|Açılış
|: 1.955,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MIATK
|31,68
|343.582.263
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.850.183
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.816.336
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.957.475
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.881.339
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|275.105.026
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|559.650.120
|% -9,95
|
|THYAO
|228,80
|3.507.528.415
|% 0,48
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|EREGL
|41,32
|2.283.536.661
|% 1,87
|
|TUPRS
|146,80
|2.253.387.053
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,90
|991.722.718
|% 0,88
|
|YKBNK
|19,43
|2.747.665.837
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,52
|2.167.203.132
|% 0,99
|
|MRGYO
|4,55
|362.958.120
|% 9,90
|
|AKBNK
|36,44
|2.714.921.175
|% -3,29
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3998
|29,4051
|% 0,45
|
|Euro
|32,5503
|32,5579
|% 0,67
|
|Sterlin
|37,3604
|37,5478
|% 1,07
|
|Frank
|34,3317
|34,5385
|% 0,97
|
|Riyal
|7,8161
|7,8553
|% 0,90
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|977,25
|979,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.174,77
|1.181,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,37
|2.067,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, AKBNK, SASA
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 61 artarak (% 0.15 ) 6, 490
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, HURGZ, QNBFL, TARKM, GRSEL, BRKSN, DIRIT, TURGG, BAYRK, MIATK
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, VERUS, INVES, EMNIS, KUYAS, OSTIM, ISGYO, SKBNK, GUBRF
-
16:13
SELGD, EUHOL, KTLEV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında