***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2024 18:00
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241724
BIST
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17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0580
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0309
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.965,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.965,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ASTOR
|108,60
|2.802.995.933
|% -1,63
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1861
|30,1932
|% 0,19
|
|Euro
|32,8370
|32,8772
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,1268
|38,3180
|% -0,08
|
|Frank
|34,5642
|34,7724
|% -0,00
|
|Riyal
|8,0252
|8,0655
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|903,52
|905,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,24
|939,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,64
|79,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,45
|2.024,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem