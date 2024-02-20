***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2024 10:36
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Basri Göktan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250704
BIST
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10:509.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,72
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:5030,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0646
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:5033,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0391
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:502.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EUKYO
|24,68
|29.960.970
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.303.632
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.432.561
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,68
|22.709.312
|% -5,66
|
|AVHOL
|60,95
|30.325.544
|% -5,50
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|THYAO
|279,25
|1.772.774.564
|% 0,27
|
|EREGL
|48,68
|1.482.866.601
|% 0,75
|
|TUPRS
|174,20
|1.299.773.293
|% 0,69
|
|GUBRF
|202,10
|1.245.068.232
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,25
|1.075.160.507
|% 2,80
|
|EKGYO
|10,60
|777.259.174
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.583.046
|% -2,08
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|KLGYO
|5,26
|157.813.754
|% 8,01
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9047
|% 0,21
|
|Euro
|33,3133
|33,3217
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7849
|38,9794
|% 0,13
|
|Frank
|34,8484
|35,0584
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2139
|8,2550
|% 0,19
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|898,27
|901,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,32
|945,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,57
|83,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,03
|2.021,29
|% 0,66
|