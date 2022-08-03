***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
03.08.2022 21:28
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.185 48 0 9.249 -493 0 0 0 18.674 23.293 3.074 26.367
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 21.572 -5.310 0 0 0 0 0 -45 -5.461 0 10.756 24.420 35.176
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -57.442 0 -1.500 0 -1.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -55.942 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 14.554 109.675 -13.643 0 43.444 -2.472 0 729.206 -7.625 18.674 2.753.279 69.995 2.823.274
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 14.554 234.749 -34.206 0 77.948 -5.733 0 729.791 401.583 0 3.280.152 85.976 3.366.128
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 1.466 0 14.554 234.749 -34.206 0 77.948 -5.733 0 729.791 401.583 0 3.280.152 85.976 3.366.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 223.084 1.999 0 26.375 -14.145 0 0 0 758.116 995.429 2.344 997.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 15.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.254 5.084 20.338
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.276 0 -1.276 0 -1.276
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -4.295 -1.414 0 0 0 0 0 25.952 -41.356 0 -21.113 246.749 225.636
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.030 -322.027 0 -1.997 -1.376 -3.373
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.997 0 -1.997 -1.376 -3.373
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.030 -320.030 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 16.720 0 10.259 456.419 -32.207 0 104.323 -19.878 0 1.075.773 36.924 758.116 4.266.449 338.777 4.605.226
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.043.465 23.525.408 34.568.873 12.190.546 25.362.793 37.553.339
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 4.734.221 4.431.488 9.165.709 3.427.465 4.758.823 8.186.288
Teminat Mektupları
4.143.708 1.584.420 5.728.128 3.385.153 1.360.430 4.745.583
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
275.628 32.469 308.097 137.898 15.855 153.753
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.868.080 1.551.951 5.420.031 3.247.255 1.344.575 4.591.830
Banka Kredileri
0 10.140 10.140 0 18.904 18.904
İthalat Kabul Kredileri
0 10.140 10.140 0 18.904 18.904
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050
Belgeli Akreditifler
8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
58.061 1.937.128 1.995.189 15.512 1.699.348 1.714.860
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 5.200.105 835.026 6.035.131 4.219.195 328.691 4.547.886
Cayılamaz Taahhütler
3.850.608 801.548 4.652.156 3.168.521 320.003 3.488.524
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
98.358 766.266 864.624 78.455 291.676 370.131
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.906.243 35.282 1.941.525 1.611.730 28.327 1.640.057
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
824.162 0 824.162 623.585 0 623.585
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.285 0 5.285 5.178 0 5.178
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
862.654 0 862.654 707.636 0 707.636
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.768 0 1.768 1.238 0 1.238
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
152.138 0 152.138 140.699 0 140.699
Cayılabilir Taahhütler
(4) 1.349.497 33.478 1.382.975 1.050.674 8.688 1.059.362
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.349.065 0 1.349.065 1.050.674 0 1.050.674
Diğer Cayılabilir Taahhütler
432 33.478 33.910 0 8.688 8.688
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 1.109.139 18.258.894 19.368.033 4.543.886 20.275.279 24.819.165
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
600.000 0 600.000 800.000 0 800.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 800.000 0 800.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
509.139 18.258.894 18.768.033 3.743.886 20.275.279 24.019.165
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
176.427 755.532 931.959 262.441 907.488 1.169.929
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.335 463.302 465.637 139.761 461.704 601.465
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
174.092 292.230 466.322 122.680 445.784 568.464
Para ve Faiz Swap İşlemleri
332.712 14.904.690 15.237.402 3.455.626 17.236.569 20.692.195
Swap Para Alım İşlemleri
0 5.404.008 5.404.008 0 8.248.483 8.248.483
Swap Para Satım İşlemleri
332.712 7.637.494 7.970.206 3.455.626 7.160.124 10.615.750
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 931.594 931.594 0 913.981 913.981
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 931.594 931.594 0 913.981 913.981
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 25.819 26.658 52.477
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 26.658 26.658
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 25.819 0 25.819
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.598.672 2.598.672 0 2.104.564 2.104.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
798.394.631 905.072.603 1.703.467.234 729.733.104 756.859.461 1.486.592.565
EMANET KIYMETLER
6.111.646 5.516.402 11.628.048 4.899.560 4.891.717 9.791.277
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
705.364 2.198.056 2.903.420 609.718 1.372.373 1.982.091
Tahsile Alınan Çekler
5.003.996 389.430 5.393.426 4.084.938 429.759 4.514.697
Tahsile Alınan Ticari Senetler
363.283 849.308 1.212.591 190.414 1.287.244 1.477.658
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 1.550.279 1.552.859 2.580 1.375.770 1.378.350
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
36.422 529.329 565.751 11.909 426.571 438.480
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
789.615.787 898.097.018 1.687.712.805 722.325.265 750.513.002 1.472.838.267
Menkul Kıymetler
0 80.757 80.757 0 4.042 4.042
Teminat Senetleri
166.318.623 110.656.834 276.975.457 147.239.748 91.176.763 238.416.511
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
173.778.183 188.651.722 362.429.905 168.456.265 159.944.939 328.401.204
Diğer Rehinli Kıymetler
447.570.541 598.626.972 1.046.197.513 404.648.599 499.305.168 903.953.767
Rehinli Kıymet Alanlar
1.948.440 80.733 2.029.173 1.980.653 82.090 2.062.743
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
809.438.096 928.598.011 1.738.036.107 741.923.650 782.222.254 1.524.145.904
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.139.235 -942.298
Alınan Faizler
2.556.503 1.690.491
Ödenen Faizler
-1.656.115 -1.513.795
Alınan Temettüler
321 4.503
Alınan Ücret ve Komisyonlar
819.527 462.078
Elde Edilen Diğer Kazançlar
421.690 316.489
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
437.506 299.035
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-521.486 -355.710
Ödenen Vergiler
-226.770 -15.306
Diğer
-2.970.411 -1.830.083
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-173.674 112.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.282 -25.856
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-30.491 -4.840
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-87.986 92.270
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.948.910 -1.177.852
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
314.723 1.302.986
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
153.329 -1.277.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
792.684 438.381
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
620.695 765.340
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.312.909 -829.329
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.232.021 532.004
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
223.728 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-27.425 -23.383
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
524.187 329.796
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.122 28.287
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-809.600 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.305.150 326.915
Diğer
-14.141 -26.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-128.652 -282.182
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
165.952 518.528
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-228.631 -758.056
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-3.373 -1.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-61.324 -39.595
Diğer
-1.276 -1.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.090.657 534.838
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.881.117 -44.669
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.334.919 2.711.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.216.036 2.667.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
759.338 21.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
238.435 5.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
225.083 -4.137
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
325.407 -5.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 48
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-100.324 1.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.352 9.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.497 9.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.450 -690
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
305 197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
997.773 26.367
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.287.053 13.284.787 15.571.840 2.061.132 10.832.879 12.894.011
Nakit ve Nakit Benzerleri
(1) 1.850.457 12.946.718 14.797.175 1.444.879 10.361.427 11.806.306
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(3) 1.694.248 10.904.591 12.598.839 1.407.192 8.811.436 10.218.628
Bankalar
135.775 2.021.647 2.157.422 15.335 1.504.944 1.520.279
Para Piyasalarından Alacaklar
34.800 24.992 59.792 33.000 45.669 78.669
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(2) -14.366 -4.512 -18.878 -10.648 -622 -11.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.016 88.728 138.744 49.770 69.494 119.264
Devlet Borçlanma Senetleri
44.098 18.391 62.489 39.824 7.538 47.362
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
(4) 5.918 70.337 76.255 9.946 61.956 71.902
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
353.612 149.942 503.554 537.038 131.424 668.462
Devlet Borçlanma Senetleri
346.206 149.942 496.148 529.632 131.424 661.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.406 0 7.406 7.406 0 7.406
Diğer Finansal Varlıklar
(2),(11) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
32.968 99.399 132.367 29.445 270.534 299.979
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
32.968 99.399 132.367 29.445 270.534 299.979
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 23.212.682 16.641.922 39.854.604 20.702.386 15.036.621 35.739.007
Krediler
(10) 20.927.991 13.361.937 34.289.928 19.428.529 11.789.903 31.218.432
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
319.522 416.974 736.496 271.039 494.451 765.490
Faktoring Alacakları
(6) 587.902 0 587.902 475.429 0 475.429
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
3.377.584 2.893.536 6.271.120 2.585.390 2.776.772 5.362.162
Devlet Borçlanma Senetleri
3.127.021 2.266.548 5.393.569 2.582.850 1.265.883 3.848.733
Diğer Finansal Varlıklar
250.563 626.988 877.551 2.540 1.510.889 1.513.429
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(16) -2.000.317 -30.525 -2.030.842 -2.058.001 -24.505 -2.082.506
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
402.945 0 402.945 535.764 0 535.764
Satış Amaçlı
402.945 0 402.945 535.764 0 535.764
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(7) 44.306 0 44.306 39.363 0 39.363
İştirakler (Net)
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(8) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
40.070 0 40.070 35.127 0 35.127
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
(9) 40.070 0 40.070 35.127 0 35.127
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(12) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.102.323 272 2.102.595 1.737.885 7.928 1.745.813
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.963 0 136.963 137.665 0 137.665
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
(14) 136.963 0 136.963 137.665 0 137.665
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
656.494 0 656.494 684.029 0 684.029
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 23.127 0 23.127 19.176 0 19.176
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(17) 567.405 0 567.405 332.538 0 332.538
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.072.459 356.184 2.428.643 1.646.261 271.376 1.917.637
VARLIKLAR TOPLAMI
31.505.757 30.283.165 61.788.922 27.896.199 26.148.804 54.045.003
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 16.825.309 25.067.086 41.892.395 12.871.869 24.560.838 37.432.707
ALINAN KREDİLER
(3) 753.391 4.667.826 5.421.217 765.830 3.874.739 4.640.569
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.272.511 0 3.272.511 3.086.119 0 3.086.119
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 256.835 0 256.835 306.369 0 306.369
Bonolar
256.835 0 256.835 306.369 0 306.369
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 9.839 68.020 77.859 5.927 494.789 500.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.839 68.020 77.859 5.927 494.789 500.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.972 0 3.972 1.989 0 1.989
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 450.820 98 450.918 399.503 85 399.588
KARŞILIKLAR
(9) 1.538.555 4.086 1.542.641 1.170.576 2.017 1.172.593
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
167.369 1.628 168.997 137.892 1.322 139.214
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.371.186 2.458 1.373.644 1.032.684 695 1.033.379
CARİ VERGİ BORCU
(10) 306.232 76 306.308 163.703 60 163.763
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 14.333 0 14.333 5.386 0 5.386
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.764.541 301.605 2.066.146 1.117.013 258.861 1.375.874
ÖZKAYNAKLAR
(13) 4.489.839 115.387 4.605.226 3.278.073 88.055 3.366.128
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
26.979 0 26.979 16.020 0 16.020
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.720 0 16.720 1.466 0 1.466
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
10.259 0 10.259 14.554 0 14.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
424.212 0 424.212 200.543 0 200.543
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.371 87.816 84.445 -3.196 75.411 72.215
Kar Yedekleri
1.063.672 12.101 1.075.773 720.776 9.015 729.791
Yasal Yedekler
145.054 12.101 157.155 129.632 9.015 138.647
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
785.103 0 785.103 475.002 0 475.002
Diğer Kar Yedekleri
133.515 0 133.515 116.142 0 116.142
Kar veya Zarar
785.542 9.498 795.040 402.167 -584 401.583
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.974 1.950 36.924 -10.682 -2.450 -13.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
750.568 7.548 758.116 412.849 1.866 414.715
Azınlık Payları
332.805 5.972 338.777 81.763 4.213 85.976
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.140.090 31.648.832 61.788.922 23.626.743 30.418.260 54.045.003
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.635.237 2.280.112 2.014.648 1.178.448
Kredilerden Alınan Faizler
2.645.619 1.902.822 1.361.446 976.118
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.497 43.299 4.142 25.779
Bankalardan Alınan Faizler
16.156 15.420 10.737 6.031
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
51.844 705 48.661 203
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
763.516 267.916 496.893 142.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.441 5.078 4.190 1.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
31.642 43.508 13.560 22.022
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
724.433 219.330 479.143 118.505
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
102.862 25.262 76.853 15.721
Diğer Faiz Gelirleri
31.743 24.688 15.916 12.568
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.838.899 -1.586.660 -988.676 -820.011
Mevduata Verilen Faizler
-1.076.256 -1.163.809 -560.387 -629.585
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-139.482 -142.793 -68.381 -49.667
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-343.829 -134.073 -200.160 -67.251
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-167.694 -124.314 -90.307 -63.214
Kiralama Faiz Giderleri
-31.799 -16.081 -16.442 -9.328
Diğer Faiz Giderleri
-79.839 -5.590 -52.999 -966
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.796.338 693.452 1.025.972 358.437
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
214.093 217.817 98.480 123.074
Alınan Ücret ve Komisyonlar
819.527 462.078 446.646 297.698
Gayri Nakdi Kredilerden
44.086 32.548 22.497 17.265
Diğer
775.441 429.530 424.149 280.433
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-605.434 -244.261 -348.166 -174.624
Gayri Nakdi Kredilere
-1.743 -795 -1.005 -417
Diğer
-603.691 -243.466 -347.161 -174.207
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 321 4.503 283 271
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 29.036 -93.071 19.284 -76.775
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.704 8.421 -1.442 7.277
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
28.062 122.119 -84.699 -54.755
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.730 -223.611 105.425 -29.297
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 392.654 185.949 133.411 94.010
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.432.442 1.008.650 1.277.430 499.017
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -118.023 -273.971 22.118 -123.908
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -366.520 -162 -358.173 12.602
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-510.802 -349.496 -263.498 -175.450
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -599.540 -409.563 -336.035 -226.380
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
837.557 -24.542 341.842 -14.119
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 837.557 -24.542 341.842 -14.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -78.219 45.882 21.834 26.707
Cari Vergi Karşılığı
-404.158 -4.848 -198.879 -1.851
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-66.196 -8.450 -60.491 30.235
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
392.135 59.180 281.204 -1.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 759.338 21.340 363.676 12.588
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 759.338 21.340 363.676 12.588
Grubun Karı (Zararı)
758.116 18.674 368.846 12.412
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.222 2.666 -5.170 176
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40800000 0,01100000 0,19600000 0,00700000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051666
BIST