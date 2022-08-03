***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.185 48 0 9.249 -493 0 0 0 18.674 23.293 3.074 26.367Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 21.572 -5.310 0 0 0 0 0 -45 -5.461 0 10.756 24.420 35.176Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -57.442 0 -1.500 0 -1.500Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -55.942 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 1.466 0 14.554 109.675 -13.643 0 43.444 -2.472 0 729.206 -7.625 18.674 2.753.279 69.995 2.823.274Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 1.466 0 14.554 234.749 -34.206 0 77.948 -5.733 0 729.791 401.583 0 3.280.152 85.976 3.366.128TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 1.466 0 14.554 234.749 -34.206 0 77.948 -5.733 0 729.791 401.583 0 3.280.152 85.976 3.366.128Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 223.084 1.999 0 26.375 -14.145 0 0 0 758.116 995.429 2.344 997.773Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 15.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.254 5.084 20.338İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.276 0 -1.276 0 -1.276Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -4.295 -1.414 0 0 0 0 0 25.952 -41.356 0 -21.113 246.749 225.636Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.030 -322.027 0 -1.997 -1.376 -3.373Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.997 0 -1.997 -1.376 -3.373Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.030 -320.030 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 16.720 0 10.259 456.419 -32.207 0 104.323 -19.878 0 1.075.773 36.924 758.116 4.266.449 338.777 4.605.226Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.043.465 23.525.408 34.568.873 12.190.546 25.362.793 37.553.339GARANTİ VE KEFALETLER(1) 4.734.221 4.431.488 9.165.709 3.427.465 4.758.823 8.186.288Teminat Mektupları4.143.708 1.584.420 5.728.128 3.385.153 1.360.430 4.745.583Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler275.628 32.469 308.097 137.898 15.855 153.753Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.868.080 1.551.951 5.420.031 3.247.255 1.344.575 4.591.830Banka Kredileri0 10.140 10.140 0 18.904 18.904İthalat Kabul Kredileri0 10.140 10.140 0 18.904 18.904Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050Belgeli Akreditifler8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891T.C. Merkez Bankasına Cirolar524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden58.061 1.937.128 1.995.189 15.512 1.699.348 1.714.860Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 5.200.105 835.026 6.035.131 4.219.195 328.691 4.547.886Cayılamaz Taahhütler3.850.608 801.548 4.652.156 3.168.521 320.003 3.488.524Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri98.358 766.266 864.624 78.455 291.676 370.131Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.906.243 35.282 1.941.525 1.611.730 28.327 1.640.057Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri824.162 0 824.162 623.585 0 623.585İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.285 0 5.285 5.178 0 5.178Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri862.654 0 862.654 707.636 0 707.636Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.768 0 1.768 1.238 0 1.238Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler152.138 0 152.138 140.699 0 140.699Cayılabilir Taahhütler(4) 1.349.497 33.478 1.382.975 1.050.674 8.688 1.059.362Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.349.065 0 1.349.065 1.050.674 0 1.050.674Diğer Cayılabilir Taahhütler432 33.478 33.910 0 8.688 8.688TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 1.109.139 18.258.894 19.368.033 4.543.886 20.275.279 24.819.165Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar600.000 0 600.000 800.000 0 800.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler600.000 0 600.000 800.000 0 800.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler509.139 18.258.894 18.768.033 3.743.886 20.275.279 24.019.165Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri176.427 755.532 931.959 262.441 907.488 1.169.929Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.335 463.302 465.637 139.761 461.704 601.465Vadeli Döviz Satım İşlemleri174.092 292.230 466.322 122.680 445.784 568.464Para ve Faiz Swap İşlemleri332.712 14.904.690 15.237.402 3.455.626 17.236.569 20.692.195Swap Para Alım İşlemleri0 5.404.008 5.404.008 0 8.248.483 8.248.483Swap Para Satım İşlemleri332.712 7.637.494 7.970.206 3.455.626 7.160.124 10.615.750Swap Faiz Alım İşlemleri0 931.594 931.594 0 913.981 913.981Swap Faiz Satım İşlemleri0 931.594 931.594 0 913.981 913.981Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 25.819 26.658 52.477Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 26.658 26.658Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 25.819 0 25.819Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.598.672 2.598.672 0 2.104.564 2.104.564EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER798.394.631 905.072.603 1.703.467.234 729.733.104 756.859.461 1.486.592.565EMANET KIYMETLER6.111.646 5.516.402 11.628.048 4.899.560 4.891.717 9.791.277Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler705.364 2.198.056 2.903.420 609.718 1.372.373 1.982.091Tahsile Alınan Çekler5.003.996 389.430 5.393.426 4.084.938 429.759 4.514.697Tahsile Alınan Ticari Senetler363.283 849.308 1.212.591 190.414 1.287.244 1.477.658Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 1.550.279 1.552.859 2.580 1.375.770 1.378.350İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler36.422 529.329 565.751 11.909 426.571 438.480Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER789.615.787 898.097.018 1.687.712.805 722.325.265 750.513.002 1.472.838.267Menkul Kıymetler0 80.757 80.757 0 4.042 4.042Teminat Senetleri166.318.623 110.656.834 276.975.457 147.239.748 91.176.763 238.416.511Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul173.778.183 188.651.722 362.429.905 168.456.265 159.944.939 328.401.204Diğer Rehinli Kıymetler447.570.541 598.626.972 1.046.197.513 404.648.599 499.305.168 903.953.767Rehinli Kıymet Alanlar1.948.440 80.733 2.029.173 1.980.653 82.090 2.062.743KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER809.438.096 928.598.011 1.738.036.107 741.923.650 782.222.254 1.524.145.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.139.235 -942.298Alınan Faizler2.556.503 1.690.491Ödenen Faizler-1.656.115 -1.513.795Alınan Temettüler321 4.503Alınan Ücret ve Komisyonlar819.527 462.078Elde Edilen Diğer Kazançlar421.690 316.489Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar437.506 299.035Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-521.486 -355.710Ödenen Vergiler-226.770 -15.306Diğer-2.970.411 -1.830.083Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-173.674 112.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış12.282 -25.856Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-30.491 -4.840Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-87.986 92.270Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.948.910 -1.177.852Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)314.723 1.302.986Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)153.329 -1.277.460Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)792.684 438.381Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)620.695 765.340Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.312.909 -829.329YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.232.021 532.004İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)223.728 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-27.425 -23.383Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller524.187 329.796Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar30.122 28.287Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-809.600 -102.584Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.305.150 326.915Diğer-14.141 -26.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-128.652 -282.182Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit165.952 518.528Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-228.631 -758.056İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-3.373 -1.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler-61.324 -39.595Diğer-1.276 -1.559Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.090.657 534.838Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.881.117 -44.669Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.334.919 2.711.961Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.216.036 2.667.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)759.338 21.340DİĞER KAPSAMLI GELİRLER238.435 5.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar225.083 -4.137Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)325.407 -5.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 48Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-100.324 1.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar13.352 9.164Yabancı Para Çevrim Farkları27.497 9.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-14.450 -690Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler305 197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)997.773 26.367Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.287.053 13.284.787 15.571.840 2.061.132 10.832.879 12.894.011Nakit ve Nakit Benzerleri(1) 1.850.457 12.946.718 14.797.175 1.444.879 10.361.427 11.806.306Nakit Değerler ve Merkez Bankası(3) 1.694.248 10.904.591 12.598.839 1.407.192 8.811.436 10.218.628Bankalar135.775 2.021.647 2.157.422 15.335 1.504.944 1.520.279Para Piyasalarından Alacaklar34.800 24.992 59.792 33.000 45.669 78.669Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(2) -14.366 -4.512 -18.878 -10.648 -622 -11.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar50.016 88.728 138.744 49.770 69.494 119.264Devlet Borçlanma Senetleri44.098 18.391 62.489 39.824 7.538 47.362Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar(4) 5.918 70.337 76.255 9.946 61.956 71.902Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar353.612 149.942 503.554 537.038 131.424 668.462Devlet Borçlanma Senetleri346.206 149.942 496.148 529.632 131.424 661.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.406 0 7.406 7.406 0 7.406Diğer Finansal Varlıklar(2),(11) 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar32.968 99.399 132.367 29.445 270.534 299.979Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı32.968 99.399 132.367 29.445 270.534 299.979Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 23.212.682 16.641.922 39.854.604 20.702.386 15.036.621 35.739.007Krediler(10) 20.927.991 13.361.937 34.289.928 19.428.529 11.789.903 31.218.432Kiralama İşlemlerinden Alacaklar319.522 416.974 736.496 271.039 494.451 765.490Faktoring Alacakları(6) 587.902 0 587.902 475.429 0 475.429İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar3.377.584 2.893.536 6.271.120 2.585.390 2.776.772 5.362.162Devlet Borçlanma Senetleri3.127.021 2.266.548 5.393.569 2.582.850 1.265.883 3.848.733Diğer Finansal Varlıklar250.563 626.988 877.551 2.540 1.510.889 1.513.429Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(16) -2.000.317 -30.525 -2.030.842 -2.058.001 -24.505 -2.082.506SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)402.945 0 402.945 535.764 0 535.764Satış Amaçlı402.945 0 402.945 535.764 0 535.764Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(7) 44.306 0 44.306 39.363 0 39.363İştirakler (Net)4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler(8) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)40.070 0 40.070 35.127 0 35.127Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar(9) 40.070 0 40.070 35.127 0 35.127Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler(12) 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 2.102.323 272 2.102.595 1.737.885 7.928 1.745.813MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)136.963 0 136.963 137.665 0 137.665Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer(14) 136.963 0 136.963 137.665 0 137.665YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)656.494 0 656.494 684.029 0 684.029CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 23.127 0 23.127 19.176 0 19.176ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(17) 567.405 0 567.405 332.538 0 332.538DİĞER AKTİFLER (Net)2.072.459 356.184 2.428.643 1.646.261 271.376 1.917.637VARLIKLAR TOPLAMI31.505.757 30.283.165 61.788.922 27.896.199 26.148.804 54.045.003YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 16.825.309 25.067.086 41.892.395 12.871.869 24.560.838 37.432.707ALINAN KREDİLER(3) 753.391 4.667.826 5.421.217 765.830 3.874.739 4.640.569PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 3.272.511 0 3.272.511 3.086.119 0 3.086.119İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 256.835 0 256.835 306.369 0 306.369Bonolar256.835 0 256.835 306.369 0 306.369Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 9.839 68.020 77.859 5.927 494.789 500.716Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.839 68.020 77.859 5.927 494.789 500.716Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.972 0 3.972 1.989 0 1.989KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 450.820 98 450.918 399.503 85 399.588KARŞILIKLAR(9) 1.538.555 4.086 1.542.641 1.170.576 2.017 1.172.593Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı167.369 1.628 168.997 137.892 1.322 139.214Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.371.186 2.458 1.373.644 1.032.684 695 1.033.379CARİ VERGİ BORCU(10) 306.232 76 306.308 163.703 60 163.763ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 14.333 0 14.333 5.386 0 5.386SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 1.764.541 301.605 2.066.146 1.117.013 258.861 1.375.874ÖZKAYNAKLAR(13) 4.489.839 115.387 4.605.226 3.278.073 88.055 3.366.128Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri26.979 0 26.979 16.020 0 16.020Hisse Senedi İhraç Primleri16.720 0 16.720 1.466 0 1.466Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri10.259 0 10.259 14.554 0 14.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler424.212 0 424.212 200.543 0 200.543Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.371 87.816 84.445 -3.196 75.411 72.215Kar Yedekleri1.063.672 12.101 1.075.773 720.776 9.015 729.791Yasal Yedekler145.054 12.101 157.155 129.632 9.015 138.647Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler785.103 0 785.103 475.002 0 475.002Diğer Kar Yedekleri133.515 0 133.515 116.142 0 116.142Kar veya Zarar785.542 9.498 795.040 402.167 -584 401.583Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı34.974 1.950 36.924 -10.682 -2.450 -13.132Dönem Net Kâr veya Zararı750.568 7.548 758.116 412.849 1.866 414.715Azınlık Payları332.805 5.972 338.777 81.763 4.213 85.976YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI30.140.090 31.648.832 61.788.922 23.626.743 30.418.260 54.045.003Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.635.237 2.280.112 2.014.648 1.178.448Kredilerden Alınan Faizler2.645.619 1.902.822 1.361.446 976.118Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler23.497 43.299 4.142 25.779Bankalardan Alınan Faizler16.156 15.420 10.737 6.031Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler51.844 705 48.661 203Menkul Değerlerden Alınan Faizler763.516 267.916 496.893 142.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.441 5.078 4.190 1.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar31.642 43.508 13.560 22.022İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler724.433 219.330 479.143 118.505Finansal Kiralama Faiz Gelirleri102.862 25.262 76.853 15.721Diğer Faiz Gelirleri31.743 24.688 15.916 12.568FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.838.899 -1.586.660 -988.676 -820.011Mevduata Verilen Faizler-1.076.256 -1.163.809 -560.387 -629.585Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-139.482 -142.793 -68.381 -49.667Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-343.829 -134.073 -200.160 -67.251İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-167.694 -124.314 -90.307 -63.214Kiralama Faiz Giderleri-31.799 -16.081 -16.442 -9.328Diğer Faiz Giderleri-79.839 -5.590 -52.999 -966NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.796.338 693.452 1.025.972 358.437NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ214.093 217.817 98.480 123.074Alınan Ücret ve Komisyonlar819.527 462.078 446.646 297.698Gayri Nakdi Kredilerden44.086 32.548 22.497 17.265Diğer775.441 429.530 424.149 280.433Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-605.434 -244.261 -348.166 -174.624Gayri Nakdi Kredilere-1.743 -795 -1.005 -417Diğer-603.691 -243.466 -347.161 -174.207TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 321 4.503 283 271TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 29.036 -93.071 19.284 -76.775Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)9.704 8.421 -1.442 7.277Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)28.062 122.119 -84.699 -54.755Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-8.730 -223.611 105.425 -29.297DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 392.654 185.949 133.411 94.010FAALİYET BRÜT KÂRI2.432.442 1.008.650 1.277.430 499.017BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -118.023 -273.971 22.118 -123.908DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -366.520 -162 -358.173 12.602PERSONEL GİDERLERİ (-)-510.802 -349.496 -263.498 -175.450DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -599.540 -409.563 -336.035 -226.380NET FAALİYET KARI (ZARARI)837.557 -24.542 341.842 -14.119BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 837.557 -24.542 341.842 -14.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -78.219 45.882 21.834 26.707Cari Vergi Karşılığı-404.158 -4.848 -198.879 -1.851Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-66.196 -8.450 -60.491 30.235Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi392.135 59.180 281.204 -1.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 759.338 21.340 363.676 12.588DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 759.338 21.340 363.676 12.588Grubun Karı (Zararı)758.116 18.674 368.846 12.412Azınlık Payları Karı (Zararı)1.222 2.666 -5.170 176Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40800000 0,01100000 0,19600000 0,00700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051666BIST