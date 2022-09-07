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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.09.2022 18:16
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı Ortaklığımız Şeker Finansman A.Ş.'nin Şekerbank T.A.Ş. ile Birleşme Süreci Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Şeker Finansman A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.860.000.000 1.860.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.860.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.860.000.000 TL

Ek Açıklamalar
Bankamızın 7 Eylül 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gündemdeki hususlar görüşülmüş olup
· Bankamızın %99,99 oranında paya sahip olduğu iştiraki Şeker Finansman Anonim Şirketi'nde Banka iştiraklerinin sahipliğinde bulunan toplam 4,14 TL nominal tutardaki sembolik hissenin işlem verimliliği açısından Banka tarafından alınması
· Bahsi geçen pay devri akabinde, Banka'nın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün (650937) numarasında kayıtlı, Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Promesa Sitesi D Kapısı Apt. No:1 A Kağıthane/İstanbul adresinde faaliyetini yürüten iştiraki Şeker Finansman Anonim Şirketi'ni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1 maddesinde düzenlenen kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri uyarınca 30.06.2022 tarihli denetimden geçmiş finansal tabloları ve dipnotları esas alınarak tüm aktif ve pasifi ile kül halinde Banka bünyesine devralınması
· BDDK, SPK ve diğer yasal merciler nezdindeki süreçlerin ilerletilerek gerekli yasal izinlerin alınması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Şirket'in taraf olduğu tüm sözleşme ve dokümanlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve imzalanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061113


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