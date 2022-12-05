***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız Şeker Finansman A.Ş.'nin Şekerbank T.A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesine ilişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviŞeker Finansman A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSKBNK, TRASKBNK91N8 1.860.000.000 1.860.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.860.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.860.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022Ek AçıklamalarŞekerbank Türk Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığı Şeker Finansman Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin ilgili hükümleri, Bankacılık Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı bülteninde onaylanmış olup, onaylı duyuru metni ve ekleri ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Ek 9.3 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Ek 9.8 Şeker Finansman Ortaklık Yapısı.pdf - DiğerEK: 4 Ek 9.8 Şekerbank Ortaklık Yapısı.pdf - DiğerEK: 5 Ek 9.9 Şeker Finansman BDDK Onayı.pdf - DiğerEK: 6 Ek 9.9 Şekerbank BDDK Onayı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084421BIST