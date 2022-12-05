***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.12.2022 17:26
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız Şeker Finansman A.Ş.'nin Şekerbank T.A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesine ilişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Şeker Finansman A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.860.000.000 1.860.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.860.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.860.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022
Ek Açıklamalar
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek 9.1 Şekerbank 30 Haziran 2022 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 2 Ek 9.2 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 3 Ek 9.4 Şeker Finasman Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
EK: 4 Ek 9.6 Rekabet Kurulu Beyanı.pdf - Diğer
EK: 5 Ek 9.1 Şeker Finansman 30 Haziran 2022 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084428
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