***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.12.2022 17:39
arihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Şeker Finansman A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.860.000.000 1.860.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.860.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.860.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022
Ek Açıklamalar
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek 9.5 Şeker Finansman Esas Sözleşme.pdf - Diğer
EK: 2 Ek 9.5 Şekerbank Esas Sözleşme.pdf - Diğer
EK: 3 ek_9.7_SÖT Raporları.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084436
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0476
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.061,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,07
|Açılış
|: 1.061,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6466
|% 0,07
|
|Euro
|19,5644
|19,5843
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7745
|% -0,70
|
|Frank
|19,7265
|19,8454
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-27,59
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-15,74
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.183
|-91,00
|
|Yarım
|3.451
|3.512
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.755
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,22
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,36
|-0,51
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-1,27
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347