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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2022 15:09
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız Şeker Finansman A.Ş.'nin Şekerbank T.A.Ş.'ye devri suretiyle birleşme işleminin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Şeker Finansman A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.860.000.000 1.860.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.860.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.860.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.12.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 16.12.2022

Ek Açıklamalar
Şekerbank Türk Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığı Şeker Finansman Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin ilgili hükümleri, Bankacılık Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 16.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Tescil belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087945


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Cumhuriyet 7.185 7.294 16,00  
Tam 7.226 7.272 14,00  
Yarım 3.499 3.555 7,00  
Çeyrek 1.755 1.777 3,00  
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Gümüş Gr. 13,69 13,71 -0,13  
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