***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulduğu 24.10.2022 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 09.12.2022 tarih ve 73/1737 sayılı toplantıda onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086792BIST