***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
13.12.2022 09:57
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulduğu 24.10.2022 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 09.12.2022 tarih ve 73/1737 sayılı toplantıda onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086792
BIST
11:165.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,48
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:1618,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:1619,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0374
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:161.071,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.071,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:14
|PKART
|31,90
|12.922.656
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|8.957.501
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SMRTG
|107,30
|327.682.453
|% -5,13
|
|SASA
|118,00
|397.263.045
|% -4,92
|
|DOKTA
|48,80
|49.145.508
|% -4,31
|
|YEOTK
|83,90
|51.591.405
|% -4,28
|
|YESIL
|4,82
|20.336.801
|% -4,17
|
|ASELS
|60,35
|3.338.804.378
|% 2,55
|
|THYAO
|144,70
|2.567.503.240
|% -0,21
|
|KRDMD
|17,35
|1.527.658.907
|% 1,40
|
|EKGYO
|8,03
|1.486.277.691
|% 1,90
|
|TTKOM
|20,16
|1.427.870.586
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,03
|1.486.277.691
|% 1,90
|
|SKBNK
|2,77
|262.564.046
|% -1,07
|
|IHGZT
|1,83
|167.194.692
|% 9,58
|
|DOHOL
|9,12
|821.027.994
|% 0,55
|
|KRDMD
|17,35
|1.527.658.907
|% 1,40
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6517
|% 0,08
|
|Euro
|19,6629
|19,6779
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,8183
|22,9328
|% 0,10
|
|Frank
|19,8736
|19,9934
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,91
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.219
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|0,05
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|1,09
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29DESA
Yüzde 5.78 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 104 adet işlem
-
11:28MGROS
Yüzde 6.19 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 874, 939 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 74 artarak (% 0.19 ) 5, 593
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, KRDMD
-
11:27XU100
Endeks 5, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 36, 516.00 milyon TL de