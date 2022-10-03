***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.10.2022 16:37
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.09.2022 tarih ve 240 sayılı kararı ile Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000.-TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066776
BIST
17:073.330
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 150,36
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.332
En Düşük
3.196
17:0718,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:0718,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:07999,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,05
|Açılış
|: 999,27
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|86.583.882
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.011.650.645
|% 9,98
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|619.332.517
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|11.963.225
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.457
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.803.314
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|28.811.353
|% -6,78
|
|THYAO
|75,85
|5.486.805.176
|% 7,44
|
|SASA
|70,10
|2.952.891.430
|% 2,79
|
|TUPRS
|318,50
|2.011.650.645
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,73
|1.975.766.747
|% 9,34
|
|AKBNK
|12,31
|1.696.490.569
|% 9,03
|
|EKGYO
|4,05
|1.598.832.764
|% 4,65
|
|YKBNK
|7,73
|1.975.766.747
|% 9,34
|
|HALKB
|7,67
|1.579.437.282
|% 9,89
|
|ODAS
|6,58
|1.152.930.891
|% 3,79
|
|VAKBN
|7,58
|1.126.524.680
|% 9,38
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5409
|18,5645
|% 0,34
|
|Euro
|18,2061
|18,2297
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8196
|20,9240
|% 1,05
|
|Frank
|18,6841
|18,7966
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9199
|4,9446
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|17,25
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|34,00
|
|Tam
|6.691
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|1,23
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,71
|
|B. Petrol
|89,27
|89,27
|4,13
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:22HLGYO
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 955, 242 adet işlem
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17:21AKBNK
Yüzde 8.77 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 104, 836 adet işlem
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17:20YKBNK
Yüzde 9.05 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 304, 860 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 184, 16 artarak (% 5.33 ) 3, 642
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17:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, HALKB