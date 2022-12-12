***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.12.2022 18:23
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulduğu 24.10.2022 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 09.12.2022 tarih ve 73/1737 sayılı toplantıda onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Ekleri.pdf
EK: 2 İmzalı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086700
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:051.069,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.069,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.068,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6489
|% 0,04
|
|Euro
|19,6532
|19,6656
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8020
|22,9164
|% 0,09
|
|Frank
|19,8256
|19,9450
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9415
|4,9662
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-12,00
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.195
|7.251
|-14,00
|
|Yarım
|3.484
|3.545
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,90
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem