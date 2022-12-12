***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023Ek AçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulduğu 24.10.2022 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 09.12.2022 tarih ve 73/1737 sayılı toplantıda onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Ekleri.pdfEK: 2 İmzalı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086700BIST