***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.08.2022 18:54
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, 16.08.2022 tarihli Türk bankalarına ilişkin yayımladığı basın açıklaması kapsamında, Şekerbank'ın aktif kalitesindeki sürdürülebilir gelişimi ve karlılığındaki kayda değer iyileşmeyi dayanak göstererek, Banka'nın Uzun Vadeli tüm notlarının yükseltilmeye yönelik değerlendirmeye alındığını duyurmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056051
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.022,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.022,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9552
|% -0,02
|
|Euro
|18,2354
|18,2679
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5978
|21,7061
|% 0,04
|
|Frank
|18,7801
|18,8933
|% -0,66
|
|Riyal
|4,7598
|4,7837
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,17
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.875
|6.942
|-14,00
|
|Yarım
|3.350
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-2,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL