***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, 16.08.2022 tarihli Türk bankalarına ilişkin yayımladığı basın açıklaması kapsamında, Şekerbank'ın aktif kalitesindeki sürdürülebilir gelişimi ve karlılığındaki kayda değer iyileşmeyi dayanak göstererek, Banka'nın Uzun Vadeli tüm notlarının yükseltilmeye yönelik değerlendirmeye alındığını duyurmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056051BIST