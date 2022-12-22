***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.12.2022 18:39
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI) Ratings, aktif kalitesinde ve kredi riski yönetimindeki iyileşmenin yanında karlılıktaki pozitif trende bağlı olarak Şekerbank T.A.Ş.'nin Temel Finansal Güç Notunu "b-"den "b"ye yükseltmiş Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notunu "b- ", görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089283
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7595
18:051.077,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,54
|Açılış
|: 1.077,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.076,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6607
|18,6784
|% 0,10
|
|Euro
|19,7617
|19,8145
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,3683
|22,4805
|% -0,51
|
|Frank
|19,9531
|20,0733
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-20,22
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-11,21
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.267
|7.328
|-69,00
|
|Yarım
|3.519
|3.582
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.791
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem