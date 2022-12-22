***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI) Ratings, aktif kalitesinde ve kredi riski yönetimindeki iyileşmenin yanında karlılıktaki pozitif trende bağlı olarak Şekerbank T.A.Ş.'nin Temel Finansal Güç Notunu "b-"den "b"ye yükseltmiş Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notunu "b- ", görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089283BIST