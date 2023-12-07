***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB(tur)"den "BBB+(tur)"ya yükseltmiş olup, not artışına bankanın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden artan kredi değerliliği dayanak olarak gösterilmiştir. Ayrıca, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para not görünümleri negatiften durağana revize edilmiş ve notlar "B-" olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings Bankanın Finansal Kapasite Notunu "b-", Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para notlarını "B" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223794BIST