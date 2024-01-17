***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.01.2024 21:07
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024'te Türkiye'nin kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde Şekerbank'ın kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiş, kredi notlarını ise mevcut haliyle teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241178
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0318
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.943,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,03
|Açılış
|: 1.943,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.939,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1249
|30,1311
|% 0,10
|
|Euro
|32,7869
|32,8058
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,0796
|38,2705
|% 0,45
|
|Frank
|34,6681
|34,8770
|% -0,40
|
|Riyal
|8,0090
|8,0492
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|886,31
|888,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|923,18
|929,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,92
|77,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,58
|2.005,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
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