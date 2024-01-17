***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024'te Türkiye'nin kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde Şekerbank'ın kredi not görünümünü Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiş, kredi notlarını ise mevcut haliyle teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241178BIST