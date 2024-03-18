***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024'teki Türkiye kredi notu aksiyonunu takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Şekerbank'ın Uzun Vadeli TL ve Uzun Vadeli YP kredi not görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiş, kredi notlarını ise mevcut haliyle teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259546BIST