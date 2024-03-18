***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 11:09
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024'teki Türkiye kredi notu aksiyonunu takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Şekerbank'ın Uzun Vadeli TL ve Uzun Vadeli YP kredi not görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiş, kredi notlarını ise mevcut haliyle teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259546
BIST
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13:158.815
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,24
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1532,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1535,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1143
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:152.238,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,86
|Açılış
|: 2.238,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PKART
|76,50
|31.270.212
|% 9,99
|
|SANEL
|28,98
|16.635.824
|% 9,94
|
|BURVA
|136,10
|10.527.388
|% 9,94
|
|IZINV
|58,20
|22.746.590
|% 9,92
|
|BASCM
|17,80
|6.791.020
|% 9,74
|
|FONET
|28,08
|49.666.697
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.493.177
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.084.912
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.473.716
|% -9,94
|
|CATES
|60,45
|606.789.817
|% -8,75
|
|DOAS
|321,75
|3.120.962.554
|% 7,43
|
|TUPRS
|167,30
|2.838.136.586
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.376.688.873
|% -0,09
|
|ALVES
|56,90
|1.871.090.932
|% -6,34
|
|PATEK
|161,90
|1.517.869.119
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,34
|959.961.535
|% 4,09
|
|EKGYO
|10,70
|762.337.061
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.289.818.691
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.711.554
|% -3,73
|
|AKFGY
|2,55
|111.256.364
|% -3,41
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2965
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2250
|35,2323
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,9298
|42,1400
|% 0,83
|
|Frank
|37,2546
|37,4413
|% 0,80
|
|Riyal
|8,7846
|8,8287
|% 0,84
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|917,20
|923,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,33
|1.070,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,87
|2.156,14
|% 0,66
|