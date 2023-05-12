***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 12.05.2023 tarihli toplantısında boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Prof. Dr. Turgay Berksoy'un atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151108BIST