***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 18:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12.05.2023 tarihli toplantısında boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Prof. Dr. Turgay Berksoy'un atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151108
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
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4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 21,8500
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|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2857
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:051.266,66
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|Açılış
|: 1.266,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|TUPRS
|71,00
|3.233.932.514
|% -0,70
|
|SISE
|39,86
|3.168.571.889
|% -1,34
|
|BIMAS
|177,30
|1.840.412.725
|% 1,66
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|TSKB
|4,41
|575.460.514
|% -2,22
|
|VAKBN
|9,16
|1.103.572.601
|% 0,22
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5922
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,2667
|21,2821
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,39
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.974
|110,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.472
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,86
|