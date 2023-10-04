***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarihli, 196 sayılı kararı ile bağlı ortaklığımız olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin pay halka arzı ihraç esaslarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Bu karara göre Bankamızın, %99,039984 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki paylarımızdan 17.500.000 TL nominal değerli kısmının ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, halka arzı kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 TL nominal değerli payın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199730BIST