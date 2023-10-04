***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 20:25
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarihli, 196 sayılı kararı ile bağlı ortaklığımız olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin pay halka arzı ihraç esaslarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Bu karara göre Bankamızın, %99,039984 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki paylarımızdan 17.500.000 TL nominal değerli kısmının ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, halka arzı kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 TL nominal değerli payın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199730
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1272
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0528,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2193
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.610,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.610,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5563
|27,5626
|% 0,46
|
|Euro
|28,9709
|28,9956
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,3502
|33,5174
|% 0,71
|
|Frank
|29,9209
|30,1011
|% 0,62
|
|Riyal
|7,3261
|7,3629
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-5,72
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.835
|10.961
|1,00
|
|Yarım
|5.434
|5.497
|0,00
|
|Çeyrek
|2.709
|2.749
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|18,47
|18,49
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-5,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR