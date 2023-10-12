***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Nazira Nurbayeva'nın imza yetkisininYönetim Kurulu'nun 12.10.2023 tarihli toplantısında kaldırılmasınaveSayın Mirat Maratovich Utepov'unYönetim Kurulu Üyesi olarakatanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205425BIST