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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.02.2023 19:43
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının Sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000

Ek Açıklamalar
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Bankamız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak Bankamız hisselerinin 3 ay süre ile 35.000.000 TL nominal tutarlı paya kadar geri alınabilmesi, pay geri alımı için azami fon tutarının 105.000.000 TL olarak belirlenmesi, pay geri alımlarına ilişkin fonun Bankamız özkaynaklarından karşılanması ve bu durumun nitelikli hissedarlarımıza da duyurularak pay alımı için tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113238


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Tam 7.631 7.709 29,00  
Yarım 3.728 3.772 14,00  
Çeyrek 1.864 1.886 7,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,93 -0,06  
Gümüş Gr. 13,24 13,26 -0,06  
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