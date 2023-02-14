***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.02.2023 19:43
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının Sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000
Ek Açıklamalar
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Bankamız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak Bankamız hisselerinin 3 ay süre ile 35.000.000 TL nominal tutarlı paya kadar geri alınabilmesi, pay geri alımı için azami fon tutarının 105.000.000 TL olarak belirlenmesi, pay geri alımlarına ilişkin fonun Bankamız özkaynaklarından karşılanması ve bu durumun nitelikli hissedarlarımıza da duyurularak pay alımı için tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113238
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.125,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8326
|% -0,03
|
|Euro
|20,2365
|20,2429
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.631
|7.709
|29,00
|
|Yarım
|3.728
|3.772
|14,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.886
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-0,96
|