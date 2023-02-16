***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının SağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 330.044 0,02 2,45 -SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 419.060 0,02 2,46 -SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 4.250.896 0,23 2,47 -SKBNK, TRASKBNK91N8 16.02.2023 500.000 0,03 2,56 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli pay geri alım programı kararı uyarınca yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.16.02.2023 tarihi itibariyle toplam geri alınan pay adedi 5.500.000 adete ulaşmış olup Bankamız sermayesine oranı %0,30'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114518BIST