***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2023 19:41
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının Sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 330.044 0,02 2,45 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 419.060 0,02 2,46 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 4.250.896 0,23 2,47 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 16.02.2023 500.000 0,03 2,56 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 24.02.2023 1.000.000 0,05 2,39 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 24.02.2023 500.000 0,03 2,4 -
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli pay geri alım programı kararı uyarınca yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
24.02.2023 tarihi itibariyle toplam geri alınan pay adedi 7.000.000 adete ulaşmış olup Bankamız sermayesine oranı %0,38'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116870
BIST