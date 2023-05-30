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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

30.05.2023 18:20
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programına İlişkin Sürenin Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKERBANK T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının Sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 35.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 330.044 0,02 2,45 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 419.060 0,02 2,46 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 15.02.2023 4.250.896 0,23 2,47 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 16.02.2023 500.000 0,03 2,56 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 24.02.2023 1.000.000 0,05 2,39 -
SKBNK, TRASKBNK91N8 24.02.2023 500.000 0,03 2,4 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
SKBNK, TRASKBNK91N8 2,56 2,455 17.209.208,52 Özkaynaklar 7.000.000 0,38

Ek Açıklamalar
Pay geri alım programı çerçevesinde toplam 7.000.000 adet pay geri alınmış ve Bankamız sermayesine oranı %0,38 olarak gerçekleşmiş olup pay geri alım programı tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154742


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Çeyrek 2.205 2.268 -7,00  
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