***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2022 18:17
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
Beril Budak Aldan Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13.06.2022 212 319 70 28 beril.budak@sekerbank.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088136
BIST
17:595.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,11
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.074,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.074,87
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.607.362
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.856.524
|% 9,99
|
|TEKTU
|3,42
|105.590.253
|% 9,97
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|329.874.818
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.993.083
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|45.981.180
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.739.078
|% -9,82
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|THYAO
|139,80
|6.425.009.936
|% -0,21
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,72
|5.103.963.646
|% 1,19
|
|EKGYO
|8,21
|4.886.677.982
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6550
|% 0,06
|
|Euro
|19,8017
|19,8150
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,7028
|22,8167
|% 0,30
|
|Frank
|19,9685
|20,0888
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|13,25
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|9,03
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.247
|7.304
|46,00
|
|Yarım
|3.510
|3.571
|23,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|0,07
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-2,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de