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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2024 18:24
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ENDER DİLEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
FAHRETTİN ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA NUR ÇETİNEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273081


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MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
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Dolar 32,4939 32,5291 % 0,36  
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Sterlin 40,3677 40,5700 % 0,24  
Frank 35,5774 35,7557 % 0,22  
Riyal 8,6580 8,7014 % 0,36  
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Gümüş ONS 28,24 28,28 % 0,66  
Platin 960,91 962,59 % 0,66  
Paladyum 1.013,74 1.016,56 % 0,66  
Brent Pet. 89,87 89,87 % 0,66  
Altın Ons 2.386,13 2.386,56 % 0,66  
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