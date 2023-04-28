***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2023 18:34
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
Karar Sayısı
86
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2023 tarihli konsolide olmayan finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143325
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0277
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0609
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.244,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4454
|19,4519
|% 0,14
|
|Euro
|21,4578
|21,4645
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,3739
|24,4962
|% 0,62
|
|Frank
|21,6812
|21,8119
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1701
|5,1960
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.186
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem