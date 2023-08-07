***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.08.2023 18:21
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2023
Karar Sayısı
156
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2023 tarihli konsolide finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181638
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0988
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0778
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.679,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0012
|27,0128
|% 0,37
|
|Euro
|29,7145
|29,7444
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,3934
|34,5658
|% 0,52
|
|Frank
|30,7710
|30,9564
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1765
|7,2125
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,90
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.040
|11.137
|33,00
|
|Yarım
|5.524
|5.594
|16,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
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17:58
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
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