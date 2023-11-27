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***SKBNK* *SEK* *SKYMD*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.11.2023 18:23
***SKBNK* *SEK* *SKYMD*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKBNK******SEK******SKYMD*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın, %99,039984 oranında bağlı ortaklığı olan Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şeker Yatırım") pay halka arz onayı için başvuru gerçekleştirdiği kamuya duyurulmuştu. Şeker Yatırım'ın pay halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı bülteninde yer aldığı üzere SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.  Bu kapsamda Şeker Yatırım'ın pay halka arzı, hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Şeker Yatırım'ın çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 Türk Lirası'ndan toplam 35.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 155.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli 35.000.000 adet pay ve Bankamızın Şeker Yatırım'da sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli 17.500.000 adet pay olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli, 52.500.000 adet pay halka arz edilecektir. Halka arz edilecek 1 TL nominal bedelli paylar 7,00 TL sabit fiyat ile satışa sunulacaktır. Halka arza ilişkin takvim ve dokümanlar KAP ile Şeker Yatırım'a ait internet sitesinde ilan edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220304


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