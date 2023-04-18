***SKBNK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SKBNK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 13.04.2023 tarih ve 23-1/1-23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.Şirketimizin bu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş'ye 18.04.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Pay halka arzına ilişkin Taslak İzahname ekte yer almaktadır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız.Kurul onayına sunulan Taslak İzahname Şirketimiz, www.sekeryatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139813BIST