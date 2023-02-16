***SKBNK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2023 08:58
***SKBNK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2010
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.02.2023 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,55 fiyattan 500.000-Adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şekerbank T.A.Ş. sermayesi içindeki payımız %0,03 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/02/2023 500.000 0 500.000 0 500.000 % 0 % 0 % 0,03 % 0,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113727
BIST
11:085.106
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 155,32
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.084
11:0818,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:0820,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0874
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:081.117,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.117,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KONYA
|3.586,90
|14.419.338
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|180.752.555
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|4.506.559
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|16.274.907
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.132.430
|% 9,99
|
|MACKO
|60,05
|228.111.654
|% -8,88
|
|RAYSG
|14,47
|1.837.823
|% -7,95
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|AGESA
|27,26
|25.679.744
|% -7,09
|
|THYAO
|145,00
|3.203.298.410
|% 3,65
|
|EREGL
|42,90
|2.344.288.133
|% 3,82
|
|SISE
|44,62
|1.265.659.803
|% 4,50
|
|ASELS
|59,05
|1.193.515.694
|% 1,46
|
|AKBNK
|16,56
|1.166.358.414
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,47
|541.317.203
|% 3,75
|
|AKBNK
|16,56
|1.166.358.414
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,20
|596.579.576
|% 2,91
|
|EREGL
|42,90
|2.344.288.133
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,60
|137.954.325
|% 1,17
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8500
|18,8545
|% 0,03
|
|Euro
|20,2307
|20,2456
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,6405
|22,7541
|% 0,15
|
|Frank
|20,3528
|20,4754
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0105
|5,0356
|% 0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.580
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.741
|5,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:22GOLTS
Yüzde 9.08 oranında artışla 149.00 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 126 adet işlem
-
11:21AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 74.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 195 adet işlem
-
11:20KRDMA
Yüzde 8.60 oranında artışla 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 747, 908 adet işlem
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 96 artarak (% 5.57 ) 4, 677
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, OYAKC, AFYON, UMPAS, CMENT, AKCNS, NIBAS, SASA, BVSAN, BASCM