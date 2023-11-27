***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.11.2023 20:13
***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin 1.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220358
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0483
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.868,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8959
|28,9178
|% 0,21
|
|Euro
|31,6284
|31,6505
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3457
|36,5280
|% 0,17
|
|Frank
|32,6702
|32,8670
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6844
|7,7229
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|918,25
|921,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,82
|1.062,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,91
|79,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,98
|2.012,29
|% 0,66
|