***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin izahnamesi Ek– 3: Hukukçu Raporu ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220367BIST