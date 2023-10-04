***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarihli, 23-1/1-56 sayılı kararı ile pay halka arzı ihraç esaslarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir.Bu karara göre, Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199669BIST