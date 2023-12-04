***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 15:53
***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221985
BIST
'
17:177.915
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -142,29
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1728,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0504
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1731,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:171.887,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.887,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CMBTN
|1.958,00
|77.071.859
|% 10,00
|
|GLCVY
|43,16
|68.860.826
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|186.374.410
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.691.731
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.374.185
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.787.083
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.896.305
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.361.583
|% -9,98
|
|LIDER
|147,50
|349.248.792
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.433.706
|% -9,95
|
|THYAO
|251,75
|5.682.018.516
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|AKBNK
|36,82
|3.963.138.825
|% 0,71
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,46
|2.087.224.859
|% 1,08
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,18
|180.237.504
|% -3,28
|
|ODAS
|10,35
|1.509.886.766
|% -5,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9274
|28,9322
|% 0,17
|
|Euro
|31,2701
|31,2798
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3017
|36,4838
|% 0,12
|
|Frank
|32,9771
|33,1758
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6878
|7,7263
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|908,01
|909,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,34
|966,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,09
|2.029,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30EUPWR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 609 adet işlem
-
17:29VBTYZ
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 140.80 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 278 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 53 kaybederek (% -1.82 ) 6, 968
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SAMAT, OZSUB, ALCAR, UMPAS, DERIM, SELGD, HUBVC, ICUGS, EKOS
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEDIK, IHLGM, BTCIM, EUYO, SAFKR, CASA, LIDER