***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 15:53
***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzında Şirkette idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221986
BIST
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17:167.911
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -146,16
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1628,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0508
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1631,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0624
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:161.887,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.887,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CMBTN
|1.958,00
|77.112.977
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|186.499.789
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.860.826
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.691.731
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.374.185
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.792.377
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.896.305
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.468.833
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.499.815
|% -9,95
|
|LIDER
|147,50
|349.385.967
|% -9,95
|
|THYAO
|251,50
|5.706.545.919
|% -2,90
|
|ISCTR
|22,74
|5.461.329.028
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.243.108.763
|% 1,38
|
|AKBNK
|36,84
|3.977.271.841
|% 0,77
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,47
|2.119.155.600
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,74
|5.461.329.028
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.243.108.763
|% 1,38
|
|ODAS
|10,29
|1.545.839.990
|% -5,60
|
|IHLAS
|1,17
|180.854.509
|% -4,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9274
|28,9312
|% 0,17
|
|Euro
|31,2664
|31,2802
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3009
|36,4830
|% 0,12
|
|Frank
|32,9777
|33,1763
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6878
|7,7264
|% 0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|906,00
|908,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,61
|964,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,23
|76,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,37
|2.029,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
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