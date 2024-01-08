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***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2024 09:13
***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz edilen payları 06.12.2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.01.2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmemiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233675


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Platin 958,48 960,17 % 0,66  
Paladyum 1.018,68 1.024,00 % 0,66  
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