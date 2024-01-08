***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz edilen payları 06.12.2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.01.2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233675BIST