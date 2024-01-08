***SKY* *SKBNK* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 09:13
***SKY******SKBNK******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz edilen payları 06.12.2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.01.2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233675
BIST
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10:167.714
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 85,38
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.716
10:1629,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0570
|Açılış
|: 29,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8900
|
29,9032
En Düşük
29,7653
10:1632,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
10:161.954,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.954,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.947,72
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SDTTR
|324,75
|297.881.031
|% 9,99
|
|DARDL
|5,52
|8.090.062
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|121.557.218
|% 9,94
|
|DIRIT
|14,39
|1.357.207
|% 9,93
|
|ORMA
|149,90
|1.022.468
|% 9,58
|
|AYCES
|683,00
|7.258.857
|% -4,48
|
|MMCAS
|8,00
|429.712
|% -4,42
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|SANEL
|28,00
|480.975
|% -4,11
|
|BAYRK
|15,96
|4.771.141
|% -3,16
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|THYAO
|239,40
|754.431.273
|% 0,08
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|EKGYO
|7,75
|230.863.401
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|AKFGY
|1,85
|26.565.317
|% 1,09
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8933
|29,8973
|% 0,19
|
|Euro
|32,7499
|32,7712
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,8953
|38,0854
|% 0,13
|
|Frank
|35,0080
|35,2189
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9465
|7,9863
|% 0,17
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|958,48
|960,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,68
|1.024,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,69
|2.031,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:16
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-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 23 artarak (% 1.05 ) 8, 299
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, AKPAZ
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, THYAO, ISCTR
-
10:31XU100
Endeks 7, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 12, 210.00 milyon TL de