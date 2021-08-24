***SMRFA* *QNBFL* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
24.08.2021 17:43
***SMRFA******QNBFL******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SMRFA, QNBFL, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF22210 20.902.000 24.08.2021 23.02.2022 26.08.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRA2145 146.000.000 24.08.2021 21.12.2021 26.08.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22212 707.500.000 24.08.2021 10.02.2022 26.08.2021
İlgili Şirketler [SMRFA, QNBFL, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960242
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
18:05489,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.308.695
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.848.400
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.288.822
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.742.077
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.381.544
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.411.520
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|140.570.802
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4295
|8,4339
|% 0,17
|
|Euro
|9,9077
|9,9140
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5270
|11,5848
|% -0,03
|
|Frank
|9,1940
|9,2494
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|