***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 12:43
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835706
BIST
17:0694.487
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 2.415,44
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
17:066,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:067,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0652
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:06357,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,25
|Açılış
|: 357,74
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.906.616
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.297.341
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.583
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,77
|1.305.466.064
|% 6,54
|
|ASELS
|25,14
|1.235.761.409
|% 6,08
|
|GARAN
|8,01
|903.371.928
|% 3,22
|
|PETKM
|3,49
|602.213.542
|% 1,16
|
|SASA
|9,54
|597.250.340
|% 3,02
|
|YKBNK
|1,92
|400.193.054
|% 2,67
|
|PETKM
|3,49
|602.213.542
|% 1,16
|
|THYAO
|9,77
|1.305.466.064
|% 6,54
|
|TSKB
|0,95
|121.529.926
|% 2,15
|
|GARAN
|8,01
|903.371.928
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3216
|8,3633
|% 0,72
|
|Frank
|6,9339
|6,9757
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7899
|1,7989
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.654
|-8,49
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,70
|33,70
|0,65
|
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