***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde Yer Alan 3 Adet Arsanın Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi07.01.2022Açıklamalarİstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde yer alan 800 ada 5-13 parseller ve 801 ada 29 parsele ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993420BIST