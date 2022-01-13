***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 14:01
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde Yer Alan 3 Adet Arsanın Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde yer alan 800 ada 5-13 parseller ve 801 ada 29 parsele ait 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993420
BIST
13:592.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,82
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:5913,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3659
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:5915,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4470
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:59796,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 19,48
|Açılış
|: 796,45
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:59
|TETMT
|367,40
|10.709.823
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|PKENT
|8.120,30
|9.586.664
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|CLEBI
|239,70
|112.954.549
|% 8,22
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|SONME
|39,84
|2.818.811
|% -3,07
|
|KRDMD
|13,26
|3.737.756.452
|% 1,61
|
|THYAO
|28,86
|3.354.984.110
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.397.662.944
|% 0,51
|
|EREGL
|31,84
|1.320.605.720
|% 0,82
|
|ASELS
|24,70
|1.296.499.391
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,26
|3.737.756.452
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,86
|888.304.944
|% -0,52
|
|THYAO
|28,86
|3.354.984.110
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.397.662.944
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|153.891.612
|% 2,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5818
|13,5894
|% 2,77
|
|Euro
|15,5785
|15,6032
|% 2,95
|
|Sterlin
|18,6288
|18,7222
|% 3,05
|
|Frank
|14,8381
|14,9275
|% 2,94
|
|Riyal
|3,6121
|3,6302
|% 2,82
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-4,89
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,74
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,12
|0,26
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,12
|