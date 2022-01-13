***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:32
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
I-Tower Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi'nde yer alan 1157 ada 3 parselde bulunan I-Tower Projesine ait 28 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993512
BIST
16:202.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:2013,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,3763
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:2015,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4648
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:20796,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 19,09
|Açılış
|: 795,98
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:20
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.096,50
|14.560.497
|% 9,63
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,26
|4.552.860.723
|% 1,61
|
|THYAO
|28,70
|3.978.533.057
|% 6,77
|
|GARAN
|11,88
|1.684.302.863
|% 0,25
|
|SISE
|15,13
|1.656.551.277
|% -0,39
|
|EREGL
|31,78
|1.598.522.110
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,26
|4.552.860.723
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,85
|1.072.704.070
|% -0,77
|
|PETKM
|9,65
|1.502.931.640
|% 1,05
|
|GARAN
|11,88
|1.684.302.863
|% 0,25
|
|THYAO
|28,70
|3.978.533.057
|% 6,77
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5915
|13,5998
|% 2,85
|
|Euro
|15,6063
|15,6210
|% 3,07
|
|Sterlin
|18,5820
|18,6752
|% 2,79
|
|Frank
|14,8343
|14,9237
|% 2,92
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% 2,72
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-7,86
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,01
|
|Cumhuriyet
|5.288
|5.368
|-78,00
|
|Tam
|5.262
|5.395
|-77,57
|
|Yarım
|2.543
|2.610
|-37,52
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,77
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35ALARK
Yüzde 4.49 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 903, 819 adet işlem
-
16:34KRDMB
Yüzde 7.05 oranında artışla 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 357, 140 adet işlem
-
16:33DOAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 46.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 201, 314 adet işlem
-
16:32DOAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 193, 606 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 93 artarak (% 1.00 ) 2, 321